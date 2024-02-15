Левандовски: Мы все еще собираемся что-то выиграть в этом сезоне

Роберт Левандовски заявил, что в Барселоне еще верят в удачный финал сезона.

По словам польского форварда, этот сезон нельзя сравнивать с предыдущим, ведь теперь у них другая команда. Нужно провести работу над ошибками и результат придет.

"Нельзя сравнивать этот сезон с предыдущим, в котором мы выиграли Ла Лигу. Мы потеряли многих опытных игроков, таких как Жорди Альба, Серджи Бускетс. Пике тоже был в начале сезона. В этом сезоне все по-другому. Мы провели одни матчи хорошо, другие хуже… У нас в составе молодые игроки, это футбол.

У нас еще есть время, если мы начнем играть и побежать. Нужно двигаться от игры к игре, от победы к победе. Нам, тренеру и игрокам, нужно понять, что произошло в последних матчах. Но болельщикам я бы сказал: не волнуйтесь, мы должны быть вместе. Мы вместе.

Сейчас идеальное время, чтобы начать выигрывать матчи. И мы собираемся выиграть их. В том числе и в Лиге чемпионов. В конце концов, мы все еще собираемся что-то выиграть в этом сезоне", – сприводит слова форварда AS.

Ранее также сообщалось, что Реал достиг устного соглашения с защитником Баварии.

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