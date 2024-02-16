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Защитник Манчестер Юнайтед, пропустивший все матчи сезона, близок к возвращению в строй

Скоро у Люка Шоу будет профильный сменщик, а Диогу Далоту больше не придется играть слева.
Сегодня, 00:35
Тайрелл Маласия / Getty Images
Тайрелл Маласия / Getty Images

Во время пресс-конференции главный тренер Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг сообщил, что Тайрелл Маласия близок к тому, чтобы вернуться на поле.

Левый защитник манкунианцев не провел ни одного матча в нынешнем сезоне. Летом 24-летний нидерландец перенес операцию на колене, после чего у него возникли проблемы во время восстановления.

"В процессе реабилитации у него были неудачи. Это занимает слишком много времени, это плохо для него, плохо для нас", - цитирует наставника официальный сайт клуба.

"Но теперь мы переломили момент, и это позитивно – он скоро вернется на поле. Я не думаю, что пройдет много времени, прежде чем он вернется к командным тренировкам".

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Напомним, что Тайрелл Маласия присоединился к Манчестер Юнайтед летом 2022 года, перейдя из Фейеноорда за 15 миллионов евро.

В прошлом сезоне защитник принял участие в 39 матчах "красных дьяволов" во всех турнирах. Он помог команде занять третье место в АПЛ и выиграть кубок лиги.

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