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Пимента: Погба готов вернуться на поле хоть завтра

Хавбек усердно тренируется, надеясь на лучшее.
Сегодня, 11:40
Поль Погба / Getty Images
Поль Погба / Getty Images

Агент Поля Погба Рафаэла Пимента рассказала, чем занимается ее клиент.

Напомним, Поль Погба был дисквалифицирован за употребление допинга, однако расследование все еще продолжается.

Агент француза заявила, что Погба все это усердно тренируется, готовясь к любому исходу, вкллючая и возвращение на поле.

"Погба может хоть завтра вернуться на поле. Он готов к любой ситуации, а еще он ментально чемпион. Он принимает удар, встает и идет дальше. Он не поступает безответственно, он тренируется, зная, что должен быть готов.

Иногда я ему говорю: "Может, займешься чем-нибудь еще?". Но он злится, говорит мне: "Рафа! Я должен тренироваться. Вы не поняли: я должен играть, я должен побеждать и закончить путь, который начал". Если бы ему пришлось сыграть завтра, он мог бы выйти на поле и сыграть. Очевидно, это трудный момент для преодоления", - приводит слова Пименты Juventusnews24.

Ранее также Гризманн назвал ошибкой свой переход в Барселону.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: поль погба

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