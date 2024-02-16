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Новичок Баварии получил травму, из-за чего выбыл на несколько недель

Карьера Боэ в стане мюнхенцев началась не столь ярко, как он ожидал.
Сегодня, 17:22
Саша Боэ / Getty Images
Саша Боэ / Getty Images

Фулбек Баварии Саша Боэ получил травму. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

У французского футболиста диагностирован большой разрыв левого подколенного сухожилия после занятий на тренировке.

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Напомним, Боэ стал игроком Баварии в январе, перейдя из Галатасарая за 30 млн евро.

С момента подписания контракта с мюнхенским клубом футболист успел провести всего два матча, в которых не отличился результативными действиями.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария

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