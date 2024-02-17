iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Интер - Салернитана 4:0: обзор матча и результат игры 16.02.2024

Подопечные Симоне Индзаги здорово провели подготовку к будущей встрече с Атлетико в Лиге чемпионов.
Сегодня, 00:01
Интер Милан / Getty Images
Интер Милан / Getty Images

В пятницу, 16 февраля, в Милане на Джузеппе Меацца программа 25-го тура итальянской Серии А стартовала поединком между Интером и Салернитаной.

Чем может завершиться встреча первой и последней команд чемпионата? Правильно, полнейшим разгромом вторых первыми. Именно так и произошло в этом случае.

Причем "нерадзурри" не стали откладывать все в долгий ящик, закрыв все вопросы еще по итогам первого тайма.

Особенно стоит отметить левого латераля Интера Карлоса Аугусто, который за две минуты оформил два ассиста: сначала с его передачи забил Маркус Тюрам, затем - лучший бомбардир Серии А Лаутаро Мартинес.

Источник: Getty Images

До разгромного счет довел Дензел Думфрис, который воспользовался ошибкой Гильерме Очоа, не сумевшего зафиксировать отскок после не самого сильного удара Николо Бареллы.

На 60-й минуте Симоне Индзаги провел ряд замен, дав своих лидерам отдохнуть. 

Марко Арнаутович, который был одним из вышедших на замену, смог забить четвертый гол своей команды уже в добавленное время. При этом десятью минутами ранее его гол был отменен из-за офсайда.

В итоге Интер завоевал комфортную победу, что продлило победную серию "черно-синих" до семи игр. К тому же, команда подойдет в отличном настроении к будущему противостоянию с Атлетико в Лиге чемпионов.

Салернитана в свою очередь продолжает быть худшей командой чемпионата Италии, имея в активе лишь 13 очков.

Читай также: Интер готов продать Мартинеса за 100 млн евро

Статистика матча Интер - Салернитана 25-го тура Серии А

Интер - Салернитана 4:0
Голы: Тюрам, 17, Мартинес, 19, Думфрис, 40, Арнаутович, 90+1.

Ожидаемые голы (xG): 4,36 - 0,03
Владение мячом: 73% - 27%
Удары: 26 - 1
Удары в створ: 10 - 0
Фолы: 9 - 9

Интер: Зоммер - Павар, Де Врей, Бастони (Бьюкенен, 78) - Думфрис, Барелла, Чалханоглу (Асллани, 67), Мхитарян (Классен, 60), Аугусто - Мартинес (Арнаутович, 60), Тюрам (Санчес, 60).

Салернитана: Очоа - Пасалидис, Боатенг (Маджоре, 24), Пеллегрино - Самбия, Кулибали (Ленговски, 64), Башич, Дзаноли (Кастанос, 83) - Чауна (Сими, 64), Диа (Вайссман, 64), Кандрева.

Предупреждение: Чауна.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: интер Серия А Салернитана

Статьи по теме

Мартинес ответил на вопрос о новом контракте с Интером Мартинес ответил на вопрос о новом контракте с Интером
Один из лидеров Наполи прошел медосмотр для перехода в Интер Один из лидеров Наполи прошел медосмотр для перехода в Интер
Президент Милана - о сокращении Серии А: Мы должны защитить наших игроков Президент Милана - о сокращении Серии А: Мы должны защитить наших игроков
"Очень уважаю": Малиновский объяснил, почему не праздновал гол Аталанте "Очень уважаю": Малиновский объяснил, почему не праздновал гол Аталанте
Помочь журналистам

Видео

Шахтер - Марсель 2:2: видео голов и обзор матча Лиги Европы
Шахтер - Марсель 2:2: видео голов и обзор матча Лиги Европы

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина, Ястремская Костюк и Калинина вошли в ТОП-30
просмотров
Биатлон-2023/2024: на чемпионате мира прошла одиночная смешанная эстафета
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина увеличила преимущество над Сербией
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Формула 101:01
General Motors хотят, чтобы Андретти-Кадиллак попали в Формулу 1 в 2028 году
Европа00:41
Мартинес ответил на вопрос о новом контракте с Интером
Европа00:28
Лион продолжает свой подъем со "дна" за счет победы над Ниццей
Европа00:01
Интер деклассировал худшую команду Серии А
Вчера, 23:31
Европа23:31
Манчестер Юнайтед договорился с городскими властями о "восстановлении территории" вокруг Олд Траффорд
Европа23:15
Кто выиграет Золотой мяч 2024: Беллингем лидирует после невероятного старта сезона
Европа22:54
"Челси не было в списке моих интересов": Азар рассказал, что заставило его перейти в лондонский клуб
Европа22:48
Алиссон выбыл на неопределенный срок из-за травмы
Европа22:26
Почеттино объяснил, почему Мудрик стал меньше играть в Челси
Европа22:13
Хавбек Мачнестер Юнайтед сыграет за сборную Англии U-21 на фоне интереса со стороны Ганы
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK