Интер - Салернитана 4:0: обзор матча и результат игры 16.02.2024

Подопечные Симоне Индзаги здорово провели подготовку к будущей встрече с Атлетико в Лиге чемпионов.

В пятницу, 16 февраля, в Милане на Джузеппе Меацца программа 25-го тура итальянской Серии А стартовала поединком между Интером и Салернитаной.

Чем может завершиться встреча первой и последней команд чемпионата? Правильно, полнейшим разгромом вторых первыми. Именно так и произошло в этом случае.

Причем "нерадзурри" не стали откладывать все в долгий ящик, закрыв все вопросы еще по итогам первого тайма.

Особенно стоит отметить левого латераля Интера Карлоса Аугусто, который за две минуты оформил два ассиста: сначала с его передачи забил Маркус Тюрам, затем - лучший бомбардир Серии А Лаутаро Мартинес.

Источник: Getty Images

До разгромного счет довел Дензел Думфрис, который воспользовался ошибкой Гильерме Очоа, не сумевшего зафиксировать отскок после не самого сильного удара Николо Бареллы.

На 60-й минуте Симоне Индзаги провел ряд замен, дав своих лидерам отдохнуть.

Марко Арнаутович, который был одним из вышедших на замену, смог забить четвертый гол своей команды уже в добавленное время. При этом десятью минутами ранее его гол был отменен из-за офсайда.

В итоге Интер завоевал комфортную победу, что продлило победную серию "черно-синих" до семи игр. К тому же, команда подойдет в отличном настроении к будущему противостоянию с Атлетико в Лиге чемпионов.

Салернитана в свою очередь продолжает быть худшей командой чемпионата Италии, имея в активе лишь 13 очков.

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Статистика матча Интер - Салернитана 25-го тура Серии А

Интер - Салернитана 4:0

Голы: Тюрам, 17, Мартинес, 19, Думфрис, 40, Арнаутович, 90+1.

Ожидаемые голы (xG): 4,36 - 0,03

Владение мячом: 73% - 27%

Удары: 26 - 1

Удары в створ: 10 - 0

Фолы: 9 - 9

Интер: Зоммер - Павар, Де Врей, Бастони (Бьюкенен, 78) - Думфрис, Барелла, Чалханоглу (Асллани, 67), Мхитарян (Классен, 60), Аугусто - Мартинес (Арнаутович, 60), Тюрам (Санчес, 60).

Салернитана: Очоа - Пасалидис, Боатенг (Маджоре, 24), Пеллегрино - Самбия, Кулибали (Ленговски, 64), Башич, Дзаноли (Кастанос, 83) - Чауна (Сими, 64), Диа (Вайссман, 64), Кандрева.

Предупреждение: Чауна.

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