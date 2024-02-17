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Вольфсбург - Боруссия 1:1 обзор матча и результат игры 17.02.2024

Команды забили друг другу по голу и успокоились.
Сегодня, 18:45
Вольфсбург - Боруссия Дортмунд / Getty Images
Вольфсбург - Боруссия Дортмунд / Getty Images

В субботу, 17 февраля, в рамках 22-го тура Бундеслиги Вольфсбург принимал Борусиию Дортмунд. Матч завершился вничью со счетом 1:1.

Уже на восьмой минуте гости смогли выйти вперед. Форвард Никлас Фуллькруг отличился забитым мячом.

Возобновить паритет хозяевам удалось в середине второго тайма благодаря усилиям хавбека Янника Герхарта.

Таким образом, после 22-х туров Вольфсбург занимает 11-е место с 24-мя баллами, а Боруссия идет на четвертой строчке, набрав 41 очко.

Статистика матча 22-го тура Бундеслиги Вольфсбург - Боруссия Дортмунд 

Вольфсбург - Боруссия Дортмунд 1:1
Голы: Герхарт, 63 - Фуллькруг, 8

Ожидаемые голы (XG): 2.13 - 1.46
Владение мячом: 38% - 62%
Удары: 10 - 12
Удары в створ: 5 - 5
Фолы: 18 - 5

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бундеслига вольфсбург Боруссия Дортмунд

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