Вольфсбург - Боруссия 1:1 обзор матча и результат игры 17.02.2024
Команды забили друг другу по голу и успокоились.
В субботу, 17 февраля, в рамках 22-го тура Бундеслиги Вольфсбург принимал Борусиию Дортмунд. Матч завершился вничью со счетом 1:1.
Уже на восьмой минуте гости смогли выйти вперед. Форвард Никлас Фуллькруг отличился забитым мячом.
Возобновить паритет хозяевам удалось в середине второго тайма благодаря усилиям хавбека Янника Герхарта.
Таким образом, после 22-х туров Вольфсбург занимает 11-е место с 24-мя баллами, а Боруссия идет на четвертой строчке, набрав 41 очко.
Статистика матча 22-го тура Бундеслиги Вольфсбург - Боруссия Дортмунд
Вольфсбург - Боруссия Дортмунд 1:1
Голы: Герхарт, 63 - Фуллькруг, 8
Ожидаемые голы (XG): 2.13 - 1.46
Владение мячом: 38% - 62%
Удары: 10 - 12
Удары в створ: 5 - 5
Фолы: 18 - 5
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!