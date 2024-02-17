Забарный - один из худших игроков Борнмута в матче с Ньюкаслом

В рамках 25-го тура чемпионата Англии Борнмут упустил победу над Ньюкаслом.

По итогам поединка статистические порталы WhoScored и SofaScore выставили оценки игрокам обеих команд. Первый сайт оценил игру украинца Ильи Забарного в 6.2 балла (среди игроков стартового состава ниже у Нету, Адама Смита и Маркоса Сенеси), второй ресурс поставил центрбеку 6.5 (хуже оценка у Сенеси и Смита).

Забарный записал на свой счет 5/8 выигранных единоборств, 4 отбора, 1 перехват, 2 выноса и 1 фол, за который он получил желтую карточку.

Отметим, что у "вишен" ни одной победы в последних 6 матчах.

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