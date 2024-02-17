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Игрок, принадлежащий Шахтеру, отметился голом в дебютном матче в аренде

Дениль Кастильо забил за Партизан в чемпионате Сербии.
Вчера, 23:37
Дениль Кастильо / Getty Images
Дениль Кастильо / Getty Images

В рамках 21-го тура чемпионата Сербии Партизан встретился с ИМТ Белград.

В этом поединке за местный гранд дебютировал Дениль Кастильо, принадлежащий Шахтеру. Эквадорский хавбек в первом же матче отметился голом.

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19-летний футболист забил в конце матча.  Его команда победила со счетом 5:2.

Напомним, что аренда Кастильо рассчитана до конца сезона. У Партизана не будет права выкупа полузащитника.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер

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