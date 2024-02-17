Валенсия - Севилья: обзор и результат матча чемпионата Испании

В рамках 25-го тура чемпионата Испании Валенсия встретилась с Севильей.

"Летучие мыши" провели великолепный матч с точки зрения создания моментов, но ни один из них не смогли реализовать.

Что же касается андалусийцев, то подопечные Кике Санчеса Флореса лишь страдали в этом матче, не создав даже намека на опасность у ворот хозяев.

Украинец Роман Яремчук провел на поле большую часть матча, но запомнился лишь неуклюжей обработкой мяча в первом тайме, которая помешала ему реализовать отличный шанс, отправив мяч в сторону Орьяна Нюланда.

Статистика матча чемпионата Испании Валенсия - Севилья

Валенсия - Севилья 0:0

xG: 1.16 - 0.04

Владение мячом: 53% - 47%

Удары: 14 - 1

Удары в створ ворот: 4 - 1

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