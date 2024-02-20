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Лишь несколько игроков Баварии поддерживают Тухеля

В клубе разделились на два лагеря.
Сегодня, 17:22
Томас Тухель / Getty Images
Томас Тухель / Getty Images

По информации FCB Inside, только шесть игроков Баварии доверяют главному тренеру клуба Томасу Тухелю.

Как сообщает издание со ссылкой на Bild, немецкий специалист теряет поддержку части команды, включая Йозуа Киммиха, Леона Горетцку и Томаса Мюллера.

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Маттейс де Лигт, Серж Гнабри и Матис Тель также оказались разочарованными в работе тренера из-за игрового времени и общего положения в команде.

Тем не менее, Тухель продолжает находить поддержку у капитана Баварии Мануэля Нойера, а также у Рафаэля Геррейры, Лероя Сане, Джамала Мусиалы, Харри Кейна и Эрика Дайера.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария Томас Тухель

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