Барселона и Атлетико хотят подписать вингера Манчестер Юнайтед
Гринвуд может сменить команду.
Испанские топ-клубы проявляют интерес к хавбеку Мэйсону Гринвуду. Об этом сообщает экс-журналист Sport1 Кристофер Михел.
Арендованный Хетафе вингер не вернется в Манчестер Юнайтед после окончания сезона.
Манкунианцы оценивают Гринвуда в 40 миллионов евро.
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Интерес к англичанину также проявляют Барселона и Атлетико. "Матрасники" хотят подписать вингера больше всего.
В текущем сезоне на счету 22-летнего англичанина пять голов и пять ассистов в 21 матче Ла Лиги.
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