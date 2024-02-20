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Барселона и Атлетико хотят подписать вингера Манчестер Юнайтед

Гринвуд может сменить команду.
Сегодня, 20:58
Мэйсон Гринвуд / Getty Images
Мэйсон Гринвуд / Getty Images

Испанские топ-клубы проявляют интерес к хавбеку Мэйсону Гринвуду. Об этом сообщает экс-журналист Sport1 Кристофер Михел.

Арендованный Хетафе вингер не вернется в Манчестер Юнайтед после окончания сезона.
Манкунианцы оценивают Гринвуда в 40 миллионов евро.

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Интерес к англичанину также проявляют Барселона и Атлетико. "Матрасники" хотят подписать вингера больше всего.

В текущем сезоне на счету 22-летнего англичанина пять голов и пять ассистов в 21 матче Ла Лиги.

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