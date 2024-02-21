iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Эдерсон повторил клубный рекорд Ман Сити

У бразильца такое же количество "сухих" матчей, как и у Джо Харта
Сегодня, 09:50
Эдерсон / Getty Images
Эдерсон / Getty Images

В перенесенном матче 18-го тура чемпионата Англии Ман Сити минимально переиграл Брентфорд.

Бразильский голкипер "горожан" Эдерсон благодаря этому матчу повторил клубный рекорд, сравнявшись с Джо Хартом по количеству "сухих" матчей. Их у обоих голкиперов по 109 в футболке манкунианцев.

При этом стоит отметить, что у бразильца пока меньшее количество матчей за английский гранд чем было у Харта, а именно 241 против 266 проведенных поединков.

Напомним, ранее сообщалось. что один из игроков Манчестер Сити перенес семейную потерю.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Эдерсон

Статьи по теме

Стало известно, почему де Брюйне пропустил последний матч Ман Сити Стало известно, почему де Брюйне пропустил последний матч Ман Сити
Холанд повторил легендарный рекорд Кейна в АПЛ Холанд повторил легендарный рекорд Кейна в АПЛ
Манчестер Сити обыграл на своем поле Брентфорд Ярмолюка Манчестер Сити обыграл на своем поле Брентфорд Ярмолюка
Защитник Ман Сити: Хотим сделать то, что никому не удавалось - выиграть четыре АПЛ подряд Защитник Ман Сити: Хотим сделать то, что никому не удавалось - выиграть четыре АПЛ подряд
Помочь журналистам

Видео

Результативный удар Цыганкова в обзоре матча Атлетик - Жирона
Результативный удар Цыганкова в обзоре матча Атлетик - Жирона

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: масс-старты закроют программу чемпионата мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина увеличила преимущество над Сербией
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женского и мужского масс-стартов на чемпионате мира
просмотров

Последние новости

Европа13:55
Французский ветеран может завершить европейскую карьеру
Бокс13:38
Промоутер Джошуа назвал главную опасность для Энтони в бою с Нганну
Европа13:36
Бывший тренер Баварии не намерен возвращаться в клуб
Формула 113:26
Формула-1.Предсезонные тесты. 1-й день: Ферстаппен лидирует после утренней сессии
Европа13:15
Капитан Лутона показал установленный под кожу дефибрилятор
Киберспорт13:05
Европейский RMR-турнир: онлайн-трансляция матча Monte - Astralis
Европа12:59
Тухель прокомментировал уход из Баварии
Киберспорт12:45
Monte сыграют с Astralis в матче на вылет в квалификации на Major Copenhagen 2024
Европа12:34
Алонсо - главный кандидат на замену Тухелю
Бокс12:24
Усик встретился с Андреем Шевченко
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK