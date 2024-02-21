Эдерсон повторил клубный рекорд Ман Сити

У бразильца такое же количество "сухих" матчей, как и у Джо Харта

В перенесенном матче 18-го тура чемпионата Англии Ман Сити минимально переиграл Брентфорд.

Бразильский голкипер "горожан" Эдерсон благодаря этому матчу повторил клубный рекорд, сравнявшись с Джо Хартом по количеству "сухих" матчей. Их у обоих голкиперов по 109 в футболке манкунианцев.

При этом стоит отметить, что у бразильца пока меньшее количество матчей за английский гранд чем было у Харта, а именно 241 против 266 проведенных поединков.

Напомним, ранее сообщалось. что один из игроков Манчестер Сити перенес семейную потерю.

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