Исполнительный директор Баварии поделился мыслями об уходе Тухеля
СЕО мюнхенской Баварии Ян-Кристиан Дреесен прокомментировал предстоящий уход Томаса Тухеля из клуба.
По словам Дреесена, "красные" попытаются достичь максимума в этом сезоне и провести спортивную перестройку в следующей кампании.
"В открытом, доброжелательном разговоре мы пришли к решению о взаимном завершении нашего сотрудничества летом.
Наша цель - провести спортивную перестройку с новым тренером на сезон 2024/25. К тому времени перед каждым человеком в клубе стоит четкая задача достичь максимально возможного в Лиге чемпионов и Бундеслиге.
Я также четко подчеркиваю ответственность команды. Особенно в Лиге чемпионов мы убеждены, что после поражения 0:1 в первом матче от Лацио мы выйдем в четвертьфинал по итогам двухматчевого противостояния и победим на нашей заполненной Альянц Арене при поддержке болельщиков", - заявил функционер.
Напомним, ранее стал известен шорт-лист претендентов на замену Тухелю.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!