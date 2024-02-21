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Исполнительный директор Баварии поделился мыслями об уходе Тухеля

Ян-Кристиан Дреесен очертил задачу, которая будет стоять перед клубом после того, как Томас покинет клуб.
Сегодня, 11:57
Ян-Кристиан Дреесен / Getty Images
Ян-Кристиан Дреесен / Getty Images

СЕО мюнхенской Баварии Ян-Кристиан Дреесен прокомментировал предстоящий уход Томаса Тухеля из клуба.

По словам Дреесена, "красные" попытаются достичь максимума в этом сезоне и провести спортивную перестройку в следующей кампании.

"В открытом, доброжелательном разговоре мы пришли к решению о взаимном завершении нашего сотрудничества летом.

Наша цель - провести спортивную перестройку с новым тренером на сезон 2024/25. К тому времени перед каждым человеком в клубе стоит четкая задача достичь максимально возможного в Лиге чемпионов и Бундеслиге.

Я также четко подчеркиваю ответственность команды. Особенно в Лиге чемпионов мы убеждены, что после поражения 0:1 в первом матче от Лацио мы выйдем в четвертьфинал по итогам двухматчевого противостояния и победим на нашей заполненной Альянц Арене при поддержке болельщиков", - заявил функционер.

Напомним, ранее стал известен шорт-лист претендентов на замену Тухелю.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария Томас Тухель

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