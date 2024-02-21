iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Руни: Если Гвардиола позовет ассистентом, пойду пешком

Экс-форвард был бы рад поработать с испанцем.
Сегодня, 15:52
Уэйн Руни / Getty Images
Уэйн Руни / Getty Images

Уэйн Руни признался, что не прочь поработать с Пепом Гвардиолой.

38-летнего экс-футболиста спросили, готов ли он поработать ассистентом, на что Руни ответил, что, например, с Гвардиолой - да.

Также Уэйн заявил, что именно Гвардиола сделал топ-тренера из Артеты, потому работать с ним - огромный плюс для самого себя.

"Зависит от ситуации стану ли я ассистентом. Если придет Пеп Гвардиола и попросит стать его ассистентом, я пойду пешком.

Посмотрите, что Артета делает в Арсенале. Я убежден, все благодаря тому, что он учился у Гвардиолы. Поэтому все зависит от ситуации.

Для меня Пеп – лучший тренер. Посмотрите, как он адаптируется: сейчас Сити играет не так, как четыре года назад. Он постоянно вносит незаметные изменения, а потом вы видите, что все остальные пытаются повторить за ним. Там работают усерднее, чем кто-либо другой, – цитирует Руни The Independent.

Ранее также сообщалось, что Джим Рэтклифф официально стал совладельцем МЮ.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Уэйн Руни

Статьи по теме

"Бой на Олд Траффорд - огромное событие": Именитый промоутер оценил возможный дебют Руни в боксе "Бой на Олд Траффорд - огромное событие": Именитый промоутер оценил возможный дебют Руни в боксе
"Он хочет немного большего": Руни сравнил Месси с Роналду "Он хочет немного большего": Руни сравнил Месси с Роналду
Легенда МЮ и сборной Англии может дебютировать в боксерском промоушене известного блоггера Легенда МЮ и сборной Англии может дебютировать в боксерском промоушене известного блоггера
Легенда Манчестер Юнайтед сделал фото с поклонником путина Легенда Манчестер Юнайтед сделал фото с поклонником путина
Помочь журналистам

Видео

Результативный удар Цыганкова в обзоре матча Атлетик - Жирона
Результативный удар Цыганкова в обзоре матча Атлетик - Жирона

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: масс-старты закроют программу чемпионата мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина увеличила преимущество над Сербией
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы: онлайн трансляция церемонии
просмотров

Последние новости

Европа17:05
Финансовый отчет УЕФА: Кто из клубов заработал больше всего на продаже атрибутики
Украина16:55
Футболист Динамо сделал предложение своей девушке
Киберспорт16:32
Европейский RMR-турнир: онлайн-трансляция матча Vitality - ENCE
Европа16:26
Тухель намерен вернуться в Англию после неудачи в Баварии
Киберспорт16:22
Европейский RMR-турнир. Группа B: Monte и ECSTATIC вылетили, матчи Vitality - ENCE и OG - GamerLegion
Лига конференций16:16
Жеребьевка 1/8 финала Лиги конференций: онлайн-трансляция
Европа15:52
Руни: Если Гвардиола позовет ассистентом, пойду пешком
Киберспорт15:50
Monte: расписание и онлайн-трансляция матчей коллектива по CS
Киберспорт15:44
Monte вылетели с отбора на Major Copenhagen 2024, проиграв Astralis
Формула 115:31
Директор Формулы-Е пожертвует крупную сумму на благотворительность, если Ферстаппен проиграет
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK