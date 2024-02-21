Руни: Если Гвардиола позовет ассистентом, пойду пешком

Экс-форвард был бы рад поработать с испанцем.

Уэйн Руни признался, что не прочь поработать с Пепом Гвардиолой.

38-летнего экс-футболиста спросили, готов ли он поработать ассистентом, на что Руни ответил, что, например, с Гвардиолой - да.

Также Уэйн заявил, что именно Гвардиола сделал топ-тренера из Артеты, потому работать с ним - огромный плюс для самого себя.

"Зависит от ситуации стану ли я ассистентом. Если придет Пеп Гвардиола и попросит стать его ассистентом, я пойду пешком.

Посмотрите, что Артета делает в Арсенале. Я убежден, все благодаря тому, что он учился у Гвардиолы. Поэтому все зависит от ситуации.

Для меня Пеп – лучший тренер. Посмотрите, как он адаптируется: сейчас Сити играет не так, как четыре года назад. Он постоянно вносит незаметные изменения, а потом вы видите, что все остальные пытаются повторить за ним. Там работают усерднее, чем кто-либо другой, – цитирует Руни The Independent.

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