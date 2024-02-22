Звезда Наполи остался недоволен заменой и первым покинул стадион

Хвича Кварацхелия остался недоволен действиями тренера Франческо Кальцоне.

На 68-й минуте матча против Барселоны грузинский вингер был заменен. Игрока очень не порадовала идея тренера, он не пожал руку ни ему, ни партнерам, а после первым покинул покинул стадион.

Кальцоне после матча заявил, что снимает игрока, который не показывает нужную игру, не глядя на его имя. А Хвича был плох в том матче.

"Я оставляю на поле игроков, которые играют хорошо. Я не смотрю на их имена.

Квара – топ-игрок, он выручит нас, как и в прошлом сезоне. Квара был заменен, он не играл фантастически, но это не редкость, что иногда у игрока не идет.

Квара возьмет себя в руки, будет работать усерднее. Я вполне удовлетворен", – приводит слова тренера Football Italia.

Ранее также сообщалось, что мяч Осимхена номинирован на лучший гол недели в ЛЧ.

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