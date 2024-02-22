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Руни признался, что в юности имел большие проблемы с алкоголем

Англичанин поделился душераздирающей историей.
Сегодня, 17:55
Уэйн Руни / Getty Images
Уэйн Руни / Getty Images

Бывший нападающий Эвертона и Манчестер Юнайтед Уэйн Руни признался, что пил много алкоголя в подростковом возрасте.

"Ливерпуль, где я рос, был непростым местом для жизни, но мне очень нравилось мое взросление там, оно научило меня стольким вещам.

Помню, когда мне было 14, я переходил дорогу, кажется, это было в четверг или что-то такое, а в субботу я должен был играть за команду Эвертона до 19 лет, которую тренировал Колин Харви.

И вот я перехожу дорогу, в руках у меня пакет с сидром, пачка сигарет…Машина останавливается, чтобы пропустить меня, а за рулем сидит Колин Харви".

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"Будучи подростками, мы находили заброшенные дома, выбивали окна, сидели там и пили.

Если оглядываться назад, как я уже говорил в документальном фильме, у меня были разные проблемы, в итоге я пил слишком много и, очевидно, это сказалось на моей игре.

Задним умом всегда можно подумать: "Если бы ты не делал этого, ты мог бы играть на еще более высоком уровне, добился бы большего, играл бы дольше", но сейчас это все лишь суждение задним умом", – рассказал Руни в интервью Daily Mail.

Напомним, Уэйн объявил о завершении игровой карьеры в 2021 году. Футболист за свою карьеру выиграл 16 клубных трофеев.

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