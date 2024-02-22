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Игроки Баварии шокированы новостью об уходе Тухеля

Футболисты ценили профессионализм немецкого специалиста.
Сегодня, 19:24
Томас Тухель / Getty Images
Томас Тухель / Getty Images

Новость об уходе Томаса Тухеля этим летом из клуба сильно шокировала игроков Баварии. Об этом сообщает издание Sky Sport.

Большая часть команды отреагировала на эту информацию с удивлением. После поражения от Бохума (2:3) Тухель не давал понять, что может покинуть клуб.

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Отношения между тренером и командой не отличаются особой любовью, но большинство игроков очень ценят его с профессиональной точки зрения. Немец считается одним из лучших тактиков.

Отметим, некоторые футболисты сожалеют об уходе 50-летнего специалиста. В руководстве Баварии ожидают, что новость об уходе Тухеля окажет положительный эффект на команду.

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