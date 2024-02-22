Игроки Баварии шокированы новостью об уходе Тухеля
Новость об уходе Томаса Тухеля этим летом из клуба сильно шокировала игроков Баварии. Об этом сообщает издание Sky Sport.
Большая часть команды отреагировала на эту информацию с удивлением. После поражения от Бохума (2:3) Тухель не давал понять, что может покинуть клуб.
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Отношения между тренером и командой не отличаются особой любовью, но большинство игроков очень ценят его с профессиональной точки зрения. Немец считается одним из лучших тактиков.
Отметим, некоторые футболисты сожалеют об уходе 50-летнего специалиста. В руководстве Баварии ожидают, что новость об уходе Тухеля окажет положительный эффект на команду.
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