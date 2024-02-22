iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Министр спорта Франции отреагировал на слухи об уходе Мбаппе из ПСЖ

Килиана поддержали в его решении.
Вчера, 21:21
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера поделилась мнением касаемо возможного ухода Килиана Мбаппе из ПСЖ.

"Очевидно, страница переворачивается. Прежде всего, я помню все замечательное, что он привнес в этот чемпионат. В Лиге 1 он, несомненно, был одним из самых заметных героев последних лет. Я думаю, мы должны пожелать ему удачи и успешного продолжения его пути.

Я, как министр спорта, не забываю, что он остается капитаном сборной Франции, перед ним стоят важные задачи в 2024 году. Я имею в виду Евро, но я также думаю о перспективе Олимпийских игр. Я думаю, нам повезло, что у нас есть такой замечательный игрок. Мы должны послать ему всю нашу доброту и наилучшие пожелания".

Читай также: Мбаппе хочет, чтобы Реал презентовал его, как раньше Роналду

"Я думаю, что он будет прославлять Францию, где бы он ни играл. Опять же, видеть его в качестве лидера сборной Франции и видеть, как он справляется с поставленными перед нами задачами, будет огромной привилегией и большой радостью  для всех нас", – сказала Удеа-Кастера в интервью RMC Sport.

В текущем сезоне на счету 25-летнего футболиста 21 гол и 4 ассиста в 20-ти матчах Лиги 1.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Килиан Мбаппе

Статьи по теме

Кто выиграет французскую Лигу 1 сезона-2023/24: ПСЖ с огромным отрывом лидирует Кто выиграет французскую Лигу 1 сезона-2023/24: ПСЖ с огромным отрывом лидирует
Мбаппе хочет, чтобы Реал презентовал его, как раньше Роналду Мбаппе хочет, чтобы Реал презентовал его, как раньше Роналду
Новички ПСЖ хотят покинуть клуб уже летом Новички ПСЖ хотят покинуть клуб уже летом
Гризманн оценил вероятный переход Мбаппе в Реал Гризманн оценил вероятный переход Мбаппе в Реал
Помочь журналистам

Видео

Феноменальный выстрел Галено в обзоре матча Порту - Арсенал
Феноменальный выстрел Галено в обзоре матча Порту - Арсенал

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: масс-старты закроют программу чемпионата мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина увеличила преимущество над Сербией
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы: онлайн трансляция церемонии
просмотров

Последние новости

Лига Европы00:57
Степаненко - худший игрок матча Марсель - Шахтер
Лига конференций00:56
Лига конференций-2023/24: Айнтрахт уступил Роял Униону, Олимпиакос прошел Ференцварош
Лига Европы00:55
Лига Европы-2023/24: Милан, Бенфика и Рома прошли дальше, Шахтер проиграл Марселю
Лига Европы00:51
Рома оказалась сильнее Фейенорда по пенальти, выйдя в 1/8 Лиги Европы
Украина00:33
Украина потеряла право заявлять пять команд в еврокубках
Украина00:25
Украинские клубы провели худший еврокубковый сезон за последние 16 лет
ММА00:20
Дебют все же состоится: Нганну узнал, против кого подерется в PFL
Лига Европы00:08
Шахтер покинул Лигу Европы, уступив на выезде Марселю
Вчера, 23:53
Европа23:53
Барселона сомневается, что де Дзерби готов к топ-клубу
Сборные23:32
Степановский - о поражении Украины от Словении: Были глупые решения и потери
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK