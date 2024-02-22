Министр спорта Франции отреагировал на слухи об уходе Мбаппе из ПСЖ

Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера поделилась мнением касаемо возможного ухода Килиана Мбаппе из ПСЖ.

"Очевидно, страница переворачивается. Прежде всего, я помню все замечательное, что он привнес в этот чемпионат. В Лиге 1 он, несомненно, был одним из самых заметных героев последних лет. Я думаю, мы должны пожелать ему удачи и успешного продолжения его пути.

Я, как министр спорта, не забываю, что он остается капитаном сборной Франции, перед ним стоят важные задачи в 2024 году. Я имею в виду Евро, но я также думаю о перспективе Олимпийских игр. Я думаю, нам повезло, что у нас есть такой замечательный игрок. Мы должны послать ему всю нашу доброту и наилучшие пожелания".

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"Я думаю, что он будет прославлять Францию, где бы он ни играл. Опять же, видеть его в качестве лидера сборной Франции и видеть, как он справляется с поставленными перед нами задачами, будет огромной привилегией и большой радостью для всех нас", – сказала Удеа-Кастера в интервью RMC Sport.

В текущем сезоне на счету 25-летнего футболиста 21 гол и 4 ассиста в 20-ти матчах Лиги 1.

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