Шахтер с пенальти открыл счет в ответном матче против Марселя с пенальти

В рамках ответного матча 1/16 финала Лиги Европы Марсель на своем поле играет с донецким Шахтером.

Уже на старте игры "горняки" получили право на пенальти после того, как капитан провансальцев Жонатан Клосс сфолил на Эгиналду.

К 11-метровой отметке подошел Георгий Судаков, который отличным ударом развел мяч и вратаря по разным углам.

На момент написания новости коллектив Жана-Луи Гассе уже сравнял счет.

Напомним, на нашем сайте доступна онлайн-трансляция поединка Марсель - Шахтер.

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