Интер Майами представил в качестве новичка сына экс-игрока Реала

Американский Интер Майами усилил линию полузащиты талантливым игроком.

Как сообщает пресс-служба "розовых", в команду перешел Федерико Редондо из Архентинос Хуниорс. Сумма трансфера составила 8 млн долларов и 15% с перепродажи.

Читай также: Обнимашки с Месси: обладатель премии Оскар посетил первый матч Интер Майами в сезоне

21-летний аргентинский хавбек подписал контракт на 3 года с опцией продления еще на один год. Финансовые детали остаются неизвестными.

Отметим, что Федерико является сыном бывшего футболиста мадридского Реала Фернандо Редондо.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!