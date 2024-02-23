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Интер Майами представил в качестве новичка сына экс-игрока Реала

Клуб Сергея Кривцова и Лионеля Месси подписал Федерико Редондо.
Сегодня, 21:49
Федерико Редондо / Getty Images
Федерико Редондо / Getty Images

Американский Интер Майами усилил линию полузащиты талантливым игроком.

Как сообщает пресс-служба "розовых", в команду перешел Федерико Редондо из Архентинос Хуниорс. Сумма трансфера составила 8 млн долларов и 15% с перепродажи.

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21-летний аргентинский хавбек подписал контракт на 3 года с опцией продления еще на один год. Финансовые детали остаются неизвестными.

Отметим, что Федерико является сыном бывшего футболиста мадридского Реала Фернандо Редондо.

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