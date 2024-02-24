В Баварии высказались касаемо ухода Тухеля

Гендиректор Баварии Ян-Кристиан Дрезен объяснил решение расторгнуть контракт с Томасом Тухелем по окончании сезона.

"За последние несколько игр мы убедились, что ничего не получается. Поэтому мы решили летом расстаться".

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"Команда сейчас несет такую же ответственность, как и тренерский штаб", – заявил Дрезен в интервью журналисту Максимилиану Коху.

Напомним, после 23-х туров Бундеслиги Бавария занимает второе место с 53-мя баллами.

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