Одноклубника Игнатенко ввели в искусственную кому после серьезной травмы головы

Альберта Элиса госпитализировали после игры с Генгамом.

Матч Бордо - Генгам во французской Лиге 2 был омрачен страшным эпизодом в самом начале встречи.

Полузащитник жирондинцев Альберт Элис столкнулся с игроком Генгама Донатьеном Гомисом и получил тяжелую травму головы.

Гондурасцу в течение 8 минут оказывали помощь на поле, а затем госпитализировали. Сейчас Элис находится в искусственной коме.

La "Pantera" Albert Elis en coma inducida. Dios en tu vida para pronta restauración . 🙏 pic.twitter.com/3xxW8yZDKY — Manfredo Reyes (@manfredooficial) February 24, 2024

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Семья футболиста находится в больнице и ждет результатов обследования.

Отметим, что за Бордо также выступает 26-летний украинский хавбек Даниил Игнатенко.

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