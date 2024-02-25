iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Одноклубника Игнатенко ввели в искусственную кому после серьезной травмы головы

Альберта Элиса госпитализировали после игры с Генгамом.
Сегодня, 08:24
Альберт Элис / Getty Images
Альберт Элис / Getty Images

Матч Бордо - Генгам во французской Лиге 2 был омрачен страшным эпизодом в самом начале встречи.

Полузащитник жирондинцев Альберт Элис столкнулся с игроком Генгама Донатьеном Гомисом и получил тяжелую травму головы.

Гондурасцу в течение 8 минут оказывали помощь на поле, а затем госпитализировали. Сейчас Элис находится в искусственной коме.

Читай также: Игрок ПСЖ вернулся к тренировкам после травмы, из-за которой пропустил почти год

Семья футболиста находится в больнице и ждет результатов обследования.

Отметим, что за Бордо также выступает 26-летний украинский хавбек Даниил Игнатенко.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бордо Альберт Элис

Статьи по теме

Удар с лету: Игнатенко забил за Бордо в Кубке Франции Удар с лету: Игнатенко забил за Бордо в Кубке Франции
Отец игрока европейского клуба был тяжело ранен под Бахмутом Отец игрока европейского клуба был тяжело ранен под Бахмутом
Бордо Игнатенко уволил главного тренера Бордо Игнатенко уволил главного тренера
Бордо рассматривает продажу украинского хавбека Бордо рассматривает продажу украинского хавбека
Помочь журналистам

Видео

Марсель - Шахтер 3:1 видео голов и обзор матча Лиги Европы
Марсель - Шахтер 3:1 видео голов и обзор матча Лиги Европы

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: вскоре стартует седьмой этап Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы: онлайн трансляция церемонии
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женского и мужского масс-стартов на чемпионате мира
просмотров

Последние новости

Европа09:55
Аутсайдер Серии А собирается уволить тренера после поражения от Эмполи Коваленко
Европа09:21
Английская боксерша пообещала "горячее" видео, если Челси выиграет Кубок Лиги
Европа08:52
"Это и наша ответственность": Лидер Баварии высказался об уходе Тухеля
Европа08:24
Одноклубника Игнатенко ввели в искусственную кому после серьезной травмы головы
НХЛ07:51
НХЛ: Оттава вырвала победу над Вегасом, Детройт разгромил Сент-Луис
НБА07:22
НБА: Бостон без Михайлюка победил Нью-Йорк, Орландо не без проблем обыграло Детройт
Европа00:54
Никаких игр: Тренер сборной Италии запретил игрокам привозить PlayStation на сборы
Европа00:33
Атлетико потерял очки в матче с Альмерией
Европа00:06
Арсенал без Зинченко одержал уверенную победу над Ньюкаслом
Вчера, 23:55
Европа23:55
Эрлинг Холанд: статистика-2023/24
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK