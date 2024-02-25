Ювентус - Фрозиноне 3:2: обзор матча и результат игры 25.02.2024

Туринцы впервые за пять матчей добыли победу.

В воскресенье, 25 февраля, в рамках 26-го тура Серии А Ювентус принимал Фрозиноне. Матч завершился победой хозяев со счетом 3:2.

Команды в первой половине игры устроили настоящую голевую феерию. На быстрый гол туринцев гости ответили двумя забитыми мячами, поставив именитого соперника в неловкое положение.

В свою очередь "старая синьора" отыгралась также быстро, как и их оппоненты. Во втором тайме решалась судьба команд и хозяева приложили максимум усилий для достижения победы, забив за пару секунд до финального свистка.

Таким образом, после 26 туров Серии А Ювентус идет вторым с 57-ю баллами, а Фрозиноне занимает лишь 15-ю строчку, набрав 23 очка.

Статистика матча Ювентус - Фрозиноне 26-го тура Серии А

Ювентус - Фрозиноне 3:2

Голы: Влахович, 3, 32, Ругани, 90+4 - Шеддира, 14, Брешианини, 27

Ожидаемые голы (xG): 2.13 - 0.45

Владение мячом: 62% - 38%

Удары: 22 - 7

Удары в створ: 5 - 3

Угловые: 8 - 3

Фолы: 12 - 6

Атаки: 115 - 63

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