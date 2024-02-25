iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Ювентус - Фрозиноне 3:2: обзор матча и результат игры 25.02.2024

Туринцы впервые за пять матчей добыли победу.
Сегодня, 15:27
Ювентус - Фрозиноне / Getty Images
Ювентус - Фрозиноне / Getty Images

В воскресенье, 25 февраля, в рамках 26-го тура Серии А Ювентус принимал Фрозиноне. Матч завершился победой хозяев со счетом 3:2.

Команды в первой половине игры устроили настоящую голевую феерию. На быстрый гол туринцев гости ответили двумя забитыми мячами, поставив именитого соперника в неловкое положение.

В свою очередь "старая синьора" отыгралась также быстро, как и их оппоненты. Во втором тайме решалась судьба команд и хозяева приложили максимум усилий для достижения победы, забив за пару секунд до финального свистка.

Таким образом, после 26 туров Серии А Ювентус идет вторым с 57-ю баллами, а Фрозиноне занимает лишь 15-ю строчку, набрав 23 очка.

Статистика матча Ювентус - Фрозиноне 26-го тура Серии А

Ювентус - Фрозиноне 3:2    
Голы: Влахович, 3, 32, Ругани, 90+4 - Шеддира, 14, Брешианини, 27

Ожидаемые голы (xG): 2.13 - 0.45
Владение мячом: 62% - 38%
Удары: 22 - 7
Удары в створ: 5 - 3
Угловые: 8 - 3
Фолы: 12 - 6
Атаки: 115 - 63

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус фрозиноне Серия А

Статьи по теме

Дженоа с Малиновским обыграла в большинстве Удинезе Дженоа с Малиновским обыграла в большинстве Удинезе
"Все началось как игра": Фаджоли рассказал, как он пришел к ставкам на футбол "Все началось как игра": Фаджоли рассказал, как он пришел к ставкам на футбол
Кто выиграет итальянскую Серию А сезона-2023/2024: Интер - явный фаворит Кто выиграет итальянскую Серию А сезона-2023/2024: Интер - явный фаворит
Наполи уволил Маццарри с поста главного тренера незадолго до матча с Барселоной Наполи уволил Маццарри с поста главного тренера незадолго до матча с Барселоной
Помочь журналистам

Видео

Марсель - Шахтер 3:1 видео голов и обзор матча Лиги Европы
Марсель - Шахтер 3:1 видео голов и обзор матча Лиги Европы

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: вскоре стартует седьмой этап Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы: онлайн трансляция церемонии
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женского и мужского масс-стартов на чемпионате мира
просмотров

Последние новости

Европа15:51
Немецкий журналист обрадовался в прямом эфире провалу МЮ в матче с Фулхэмом
Европа15:27
Ювентус в концовке дожал Фрозиноне
15:22
Украина завоевала девять наград на чемпионате Европы по стрельбе из лука
Европа15:05
Колос дожал Верес в не очень веселом матче
ММА14:35
"Я без колебаний дал тебе бой": Амосов потребовал реванш у своего обидчика
Европа14:30
"Мы часть жесткого бизнеса": Легенда Баварии высказался об уходе Тухеля
Европа13:59
Саудовский клуб сделал предложение лидеру Барселоны
Бокс13:56
"Он лучше как боец": Экс-чемпион рассказал, на кого ставит в поединке Усик - Фьюри
Европа13:32
Срна рассказал, что игрок Шахтера должен был перейти в хорватский топ-клуб
Европа13:28
"Очень взволнован": Мудрик поделился ожиданиями от финала Кубка лиги с Ливерпулем
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK