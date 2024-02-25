Аллегри установил абсолютный рекорд Серии А

Наставник Ювентуса стал первым тренером с 1000 очков в чемпионате.

В 26-м туре Серии А Ювентус в непростом матче вырвал победу у Фрозиноне, что позволило Массимилиано Аллегри установить рекорд.

Для итальянского наставника эта победа смтал 301-й в рамках чемпионата при 99 ничьих и 96 поражениях.

Таким образом наставник Ювентуса имеет в своем активе 1002 очка в рамках Серии А, что делает его первым тренером с подобным достижением.

Также, в рамках чемпионата Италии, специалист работал с Кальяри, Миланом, Сассуоло и Удинезе.

Ранее легенда Баварии прокомментировал оставку Тухеля.

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