Легенда Реала выведет свою команду с капитанской повязкой против "сливочных"

Серхио Рамос получит капитанскую повязку на матч против Реала, утверждает Madrid Xtra.

Многолетний капитан "сливочных", ныне вернувшийся в родную Севилью, попросил Хесуса Наваса дать ему капитанскую повязку на один матч.

Испанец устпил просьбе партнера, так что в 26 туре Ла Лиги именно Рамос выведет Севилью на матч против Реала.

В текущем сезоне 37-летний Рамос провел уже 48 матчей, в которых отметился десятью голами.

Ранее также сообщалось, что лидер Барселоны может отправиться в сСаудовскую Аравию.

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