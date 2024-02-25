Легенда Реала выведет свою команду с капитанской повязкой против "сливочных"
Серхио Рамос попросил товарищей предоставить ему такую возможность.
Серхио Рамос получит капитанскую повязку на матч против Реала, утверждает Madrid Xtra.
Многолетний капитан "сливочных", ныне вернувшийся в родную Севилью, попросил Хесуса Наваса дать ему капитанскую повязку на один матч.
Испанец устпил просьбе партнера, так что в 26 туре Ла Лиги именно Рамос выведет Севилью на матч против Реала.
В текущем сезоне 37-летний Рамос провел уже 48 матчей, в которых отметился десятью голами.
Ранее также сообщалось, что лидер Барселоны может отправиться в сСаудовскую Аравию.
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