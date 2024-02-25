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Легенда Реала выведет свою команду с капитанской повязкой против "сливочных"

Серхио Рамос попросил товарищей предоставить ему такую возможность.
Сегодня, 18:35
Серхио Рамос / Getty Images
Серхио Рамос / Getty Images

Серхио Рамос получит капитанскую повязку на матч против Реала, утверждает Madrid Xtra.

Многолетний капитан "сливочных", ныне вернувшийся в родную Севилью, попросил Хесуса Наваса дать ему капитанскую повязку на один матч.

Испанец устпил просьбе партнера, так что в 26 туре Ла Лиги именно Рамос выведет Севилью на матч против Реала.

В текущем сезоне 37-летний Рамос провел уже 48 матчей, в которых отметился десятью голами.

Ранее также сообщалось, что лидер Барселоны может отправиться в сСаудовскую Аравию.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Серхио Рамос

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