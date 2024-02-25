Саудовский клуб сделал предложение лидеру Барселоны

Спортивный директор Аль-Иттихада намерен переманить к себе игрока из своего экс-клуба.

Саудовский Аль-Иттихад намерен усилить вратарскую линию.

Как сообщает журналист издания Relevo Хорхе Пикона, "тигры" хотели бы подписать немецкого голкипера Марка-Андре тер Штегена. Финансовые детали потенциальной сделки пока не сообщаются.

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Вратарь Барселоны является креатурой спортивного директора Аль-Иттихада Рамона Планеса, который с 2018 по 2021 год работал на аналогичной должности в стане каталонцев.

Реакция самого Марка-Андре на интерес к себе со стороны азиатского клуба еще неизвестна.

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