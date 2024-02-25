Лечче - Интер 0:4: обзор матча и результат игры 25.02.2024

В воскресенье, 25 февраля, в рамках 26-го тура Серии А Лечче принимал Интер. Матч завершился победой гостей со счетом 4:0.

Главным героем встречи стал форвард "нерадзурри" Лаутаро Мартинес. Аргентинец отличился дублем за 65 минут на поле.

Таким образом, после 26 туров Серии А Лечче набрал 24 очка, занимая 14-ю строчку.

В свою очередь Интер закрепился на первом месте с 66-ю баллами.

Статистика матча Лечче - Интер 26-го тура Серии А

Лечче - Интер 0:4

Голы: Мартинес, 15, 56, Фраттези, 54, Де Врей, 68

Ожидаемые голы (xG): 0.74 - 2.64

Владение мячом: 38% - 62%

Удары: 13 - 9

Удары в створ: 1 - 7

Угловые: 4 - 9

Фолы: 11 - 6

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