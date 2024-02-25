Лечче - Интер 0:4: обзор матча и результат игры 25.02.2024
"Нерадзурри" продолжают двигаться к чемпионству.
В воскресенье, 25 февраля, в рамках 26-го тура Серии А Лечче принимал Интер. Матч завершился победой гостей со счетом 4:0.
Главным героем встречи стал форвард "нерадзурри" Лаутаро Мартинес. Аргентинец отличился дублем за 65 минут на поле.
Таким образом, после 26 туров Серии А Лечче набрал 24 очка, занимая 14-ю строчку.
В свою очередь Интер закрепился на первом месте с 66-ю баллами.
Статистика матча Лечче - Интер 26-го тура Серии А
Лечче - Интер 0:4
Голы: Мартинес, 15, 56, Фраттези, 54, Де Врей, 68
Ожидаемые голы (xG): 0.74 - 2.64
Владение мячом: 38% - 62%
Удары: 13 - 9
Удары в створ: 1 - 7
Угловые: 4 - 9
Фолы: 11 - 6
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!