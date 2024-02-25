Энрике - о ранней замене Мбаппе: Рано или поздно нам придется привыкать жить без Килиана

Луис Энрике рассказал, почему решил рано снять Килиана Мбаппе с игры.

Напомним, в 23-м туре Лиги 1 ПСЖ на последних минутах спас ничью в матче с Ренном.

Главный тренер парижан снял Килиана Мбаппе на 63-й минуте, когда команда проигрывала, и, конечно же, ему пришлось объяснять свое решение.

"Рано или поздно уход Мбаппе произойдет, и нам придется привыкать играть без Килиана.

Если я сочту, что он должен играть, он будет играть, а если нет – не будет, как делают все тренеры со своими игроками.

Я хочу добиться максимальной конкурентоспособности для следующего сезона. Я хочу, чтобы каждый игрок в стартовом составе ПСЖ считал, что это отличная возможность. Вот к чему я стремлюсь в этом и следующем сезоне. Максимальная конкурентоспособность. Это то, что я уже вижу в своих игроках", – приводит слова Энрике RMC Sport.

Ранее также Клопп остался в восторге от выступления своей команды.

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