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Сассуоло распрощался с главным тренером

Команда не может выиграть уже в шести матчах кряду.
Сегодня, 10:15
Алессио Дионизи / Getty Images
Алессио Дионизи / Getty Images

Главный тренер Сассуоло Алессио Дионизи был отправлен в отставку с занимаемой должности.

Об увольнении 43-летнего специалиста "нероверди" объявили на своем официальном сайте.

Исполнять обязанности главного тренера будет Эмилиано Биджика, который ранее работал с молодежной командой.

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Дионизи отправили в отставку после шестиматчевой безвыиграшной серии, а его последней игрой во главе "нероверди" стал поединок 26-го тура Серии А с Эмполи (2:3).

Итальянский специалист возглавлял команду с июля 2021 года, сменив на посту тренера Роберто Де Дзерби.

На данный момент Сассуоло занимает 17-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 20 очков в 25 сыгранных матчах.

Ранее сообщалось, кто может заменить Дионизи на посту тренера Сассуоло.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сассуоло чемпионат Италии Серия А

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