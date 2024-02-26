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Новое руководство МЮ определилось с возможной заменой Тен Хагу

Юлиан Нагельсманн может оказаться в стане манкунианцев.
Сегодня, 18:32
Юлиан Нагельсманн
Юлиан Нагельсманн

Манчестер Юнайтед определился с приоритетным вариантом замены Тен Гагу.

Как сообщает издание Sports Zone, новое руководство манкунианцев во главе с Сэром Джимом Рэтклиффом хочет видеть в качестве нового наставника Юлиана Нагельсманна.

При этом отмечается, что пока нынешнему главному тренеру ничего не угрожает, но, если результаты не улучшатся, то "красные дьяволы" попытаются договориться с немецким специалистом, который сейчас возглавляет местную сборную.

Напомним, ранее сообщалось, что Нагельсманна рассматривает Ливерпуль в качестве альтернативы Алонсо.

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