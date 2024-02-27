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В Испании назвали наиболее "пострадавшую" команду от VAR

"Сливочные" значительно опережают другие команды.
Сегодня, 09:45
Реал / Getty Images
Реал / Getty Images

Мадридский Реал оказался лидером рейтинга клубов, голы которых отменялись чаще всего после просмотра VAR

Алексис Мария Мартин-Тамайо Бласкес опубликовал статистику команд Ла Лиги, которые больше всего пострадали от технологии VAR с момента ее внедрения. 

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Реалу арбитры отменили 27 голов, а следом идет Севилья, у которых лишь 16 отмененных голов после участия VAR. Третью строчку делят Атлетико и Валенсия (по 14).

В турнирной таблице Ла Лиги-2023/24 Реал идет на первом месте, опережая Жирону, которая идет на втором месте, на шесть очков.

Напомним, в Реале креативно оценили игру Лунина в мате с Севильей.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид

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