В Испании назвали наиболее "пострадавшую" команду от VAR
Мадридский Реал оказался лидером рейтинга клубов, голы которых отменялись чаще всего после просмотра VAR
Алексис Мария Мартин-Тамайо Бласкес опубликовал статистику команд Ла Лиги, которые больше всего пострадали от технологии VAR с момента ее внедрения.
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Реалу арбитры отменили 27 голов, а следом идет Севилья, у которых лишь 16 отмененных голов после участия VAR. Третью строчку делят Атлетико и Валенсия (по 14).
Equipos con más goles anulados por VAR desde que se usa el videoarbitraje en La Liga:— MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) February 25, 2024
27 REAL MADRID (+1 hoy)
16 Sevilla
14 Atlético de Madrid
14 Valencia
13 Real Sociedad
12 Celta
11 Barcelona
11 Valladolid
11 Espanyol
11 Villarreal
10 Getafe
В турнирной таблице Ла Лиги-2023/24 Реал идет на первом месте, опережая Жирону, которая идет на втором месте, на шесть очков.
Напомним, в Реале креативно оценили игру Лунина в мате с Севильей.
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