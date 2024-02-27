В Испании назвали наиболее "пострадавшую" команду от VAR

Мадридский Реал оказался лидером рейтинга клубов, голы которых отменялись чаще всего после просмотра VAR

Алексис Мария Мартин-Тамайо Бласкес опубликовал статистику команд Ла Лиги, которые больше всего пострадали от технологии VAR с момента ее внедрения.

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Реалу арбитры отменили 27 голов, а следом идет Севилья, у которых лишь 16 отмененных голов после участия VAR. Третью строчку делят Атлетико и Валенсия (по 14).

Equipos con más goles anulados por VAR desde que se usa el videoarbitraje en La Liga:



27 REAL MADRID (+1 hoy)

16 Sevilla

14 Atlético de Madrid

14 Valencia

13 Real Sociedad

12 Celta

11 Barcelona

11 Valladolid

11 Espanyol

11 Villarreal

10 Getafe — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) February 25, 2024

В турнирной таблице Ла Лиги-2023/24 Реал идет на первом месте, опережая Жирону, которая идет на втором месте, на шесть очков.

Напомним, в Реале креативно оценили игру Лунина в мате с Севильей.

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