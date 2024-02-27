iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Личное признание: Анчелотти оценил игру Лунина в победном матче с Севильей

Итальянец поблагодарил украинца за невероятный сейв.
Сегодня, 12:00
Карло Анчелотти и Андрей Лунин / Getty Images
Карло Анчелотти и Андрей Лунин / Getty Images

В рамках 26-го тура чемпионата Испании Реал минимально переиграл Севилью (1:0).

"Сливочные" победили благодаря позднему голу Модрича, а также сейву Андрея Лунина. Украинец спас команду от пропущенного мяча после удара с нескольких метров.

Читай также: Роналду грозит дисквалификации в Саудовской Аравии за нецензурный жест

Главный тренер мадридцев Карло Анчелотти оценил игру Лунина, лично похвалив его.

"Хочу, чтобы ты знал, что мы выиграли благодаря тебе", – приводит слова Анчелотти Realmadridexclusivo.

В текущем сезоне Андрей провел 19 матчей за Реал, в которых пропустил 14 голов и девять раз отыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что клуб Роналду изъявил желание подписать Лунина.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Карло Анчелотти Реал Мадрид Андрей Лунин

Статьи по теме

Президент Ла Лиги отреагировал на критику судей на клубном канале Реала Президент Ла Лиги отреагировал на критику судей на клубном канале Реала
Мбаппе уговорил руководство Реала подписать своего брата Мбаппе уговорил руководство Реала подписать своего брата
В Испании назвали наиболее "пострадавшую" команду от VAR В Испании назвали наиболее "пострадавшую" команду от VAR
Лунин поделился милым видео со своим сыном Лунин поделился милым видео со своим сыном
Помочь журналистам

Видео

Цыганков забил гол в ворота Райо Вальекано
Цыганков забил гол в ворота Райо Вальекано

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина приблизилась к топ-15, падение украинок
просмотров
Биатлон-2023/2024: вскоре стартует седьмой этап Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович - первая ракетка, Сачко опустился на три позиции, провал Крутых
просмотров

Последние новости

Другие страны16:24
Киберспортивный клуб Роналдиньо принимает участие в играх будущего в рф
Европа16:20
Президент Ла Лиги отреагировал на критику судей на клубном канале Реала
Европа15:54
Президент Металлиста 1925 высказался о долгосрочных задачах клуба
ММА15:49
Ортега изъявил желание подраться с Топурией
Европа15:21
Голкипер Боруссии попал в сферу интересов ПСЖ
Европа15:14
Летний новичок Челси получил очередную травму
Теннис14:55
Калинина сыграет с чешкой в первом круге турнира в Остине
ММА14:51
Победитель боя Джонс - Миочич подерется с временным чемпионом в тяжелом весе
Европа14:45
Бавария определилась с заменой Дэвису, который перейдет в Реал
Европа14:22
Президент Франции не собирается вмешиваться в переход Мбаппе в Реал
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK