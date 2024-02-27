Личное признание: Анчелотти оценил игру Лунина в победном матче с Севильей

В рамках 26-го тура чемпионата Испании Реал минимально переиграл Севилью (1:0).

"Сливочные" победили благодаря позднему голу Модрича, а также сейву Андрея Лунина. Украинец спас команду от пропущенного мяча после удара с нескольких метров.

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Главный тренер мадридцев Карло Анчелотти оценил игру Лунина, лично похвалив его.

"Хочу, чтобы ты знал, что мы выиграли благодаря тебе", – приводит слова Анчелотти Realmadridexclusivo.

В текущем сезоне Андрей провел 19 матчей за Реал, в которых пропустил 14 голов и девять раз отыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что клуб Роналду изъявил желание подписать Лунина.

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