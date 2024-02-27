Роналду грозит дисквалификации в Саудовской Аравии за нецензурный жест
Нападающий Ан-Насра Криштиану Роналду рискует пропустить ближайшие матчи в национальном чемпионате Саудовской Аравии.
Как сообщает Al Riyadhiah, футболиста могут дисквалифицировать на два поединка и оштрафовать за непристойный жест в игре с Аль-Шабабом (3:2).
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По окончании игры болельщики Аль-Шабаба начали скандировать: "Месси, Месси!". Роналду присел и помахал правой рукой у своего паха, глядя на трибуны.
Дисциплинарный комитет и комитет по этике Федерации футбола Саудовской Аравии начали расследование этого эпизода.
В текущем сезоне Роналду провел 28 матчей за Ан-Наср во всех турнирах, в которых забил 28 голов и сделал десять голевых передач.
Ранее сообщалось, что клуб Криштиану изъявил желание подписать Лунина.
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