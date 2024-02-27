Руководство ПСЖ оценило работу Энрике

Руководство ПСЖ поддерживает Луиса Энрике в вопросе о Килиане Мбаппе. Об этом сообщает издание Marcа.

Главный тренер считает неправильным, что решение Мбаппе покинуть клуб в конце сезона стало известно заранее.

Заменяя форварда на 65-й минуте матча с Ренном (1:1), Энрике подчеркнул необходимость начать строить игру без Мбаппе уже сейчас.

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Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелайфи, как сообщается, доволен работой Энрике и поддерживает его решения.

В клубе считают, что авторитет тренера превосходит авторитет любой звезды команды, и считают изменения в проекте необходимыми после опыта с Неймаром и Лионелем Месси.

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