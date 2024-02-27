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Ключевой игрок Брайтона выбыл до конца сезона

Каору Митома вряд ли успеет восстановиться до конца чемпионата.
Сегодня, 17:19
Каору Митома / Getty Images
Каору Митома / Getty Images

Брайтон потеряел ключевого игрока атаки до конца сезона, пишет The Athletic.

Главный тренер "чаек" Роберто Де Дзерби сообщил, что Каору Митома больше не сыграет в этом сезоне.

Японский вингер получил травму спины и вряд ли сумеет восстановиться до конца чемпионата. Митома стал девятым игроком в лазарете клуба.

"Думаю, мы потеряли Митому до конца сезона. Это большая проблема. Думаю, он пропустит два-три месяца и сезон для него завершен", - заявил Де Дзерби.

В сезоне-2023/24 Каору Митома провел 26 матчей, в которых отличился тремя голами и шестью ассистами.

Ранее также травму получил и нападающий Челси.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Брайтон

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