Ключевой игрок Брайтона выбыл до конца сезона

Каору Митома вряд ли успеет восстановиться до конца чемпионата.

Брайтон потеряел ключевого игрока атаки до конца сезона, пишет The Athletic.

Главный тренер "чаек" Роберто Де Дзерби сообщил, что Каору Митома больше не сыграет в этом сезоне.

Японский вингер получил травму спины и вряд ли сумеет восстановиться до конца чемпионата. Митома стал девятым игроком в лазарете клуба.

"Думаю, мы потеряли Митому до конца сезона. Это большая проблема. Думаю, он пропустит два-три месяца и сезон для него завершен", - заявил Де Дзерби.

В сезоне-2023/24 Каору Митома провел 26 матчей, в которых отличился тремя голами и шестью ассистами.

Ранее также травму получил и нападающий Челси.

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