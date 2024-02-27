Экс-игрок МЮ попал на радары Барселоны

Но врдя ли Давид Де Хеа согласится сидеть на лавке.

Барселона летом, вероятно, будет вынуждена подписать голкипера, пишет Mundo Deportivo.

Во-первых, руководство клуба хочет иметь более опытного резервного вратаря, чем Иньяки Пенья. А во-вторых, сам испанец может попросить отпустить его ради игровой практики.

Таким образом каталонцам может понадобится резервный вратарь. Если желанных вариантов Луиш Машимиану и Давид Де Хеа.

Первый арендованный Альмерией у Лацио португалец, за которым Барселона уже давно следит, а второй все еще без клуба.

Однако Машимиану более приоритетный вариант, ведь будет непросто убедить Де Хеа стать резервным вратарем.

Ранее также сообщалось, что Реал в этом сезоне поставил клубный рекорд.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!