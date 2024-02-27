Форвард ПСЖ стал единственным футболистом на званом вечере.

Килиан Мбаппе встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Нападающий ПСЖ был приглашен на званый ужин в Елисейский дворец в честь официального визита эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани.

Источник: Getty Images

Интересно, что Килиан был там единственным игроком. Среди гостей также был президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи, президент Федерации футбола Франции, руководитель лиги и другие гости.

Источник: Getty Images

Ранее также сообщалось, что президент страны не будет переубеждать Килиана остаться в Париже. Однако ожидалось, что мероприятие посетят и другие игроки ПСЖ.

Также напомним, ранее Тоттенхэм определился с судьбой Сона.

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