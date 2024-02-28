Стало известно, когда Беллингем должен вернуться на поле после травмы

В Реале рассчитывают на своего ключевого игрока уже в ближайшее время.

Полузащитник мадридского Реала Джуд Беллингем уже вскоре должен вернуться в строй после травмы лодыжки.

Как сообщает Marca, основной целью в стане "сливочных" остается подвести своего ключевого игрока полностью здоровым и готовым к ответному матчу 1/8 финала Лиги чемпионов против Лейпцига, который состоится 6 марта.

Тем не менее также отмечается, что ближайший поединок Ла Лиги с Валенсией 2 марта 20-летний англичанин предположительно начнет на скамейке запасных, и не исключается, что он может получить определенное игровое время.

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Напомним, что Беллингем получил травму 10 февраля в матче чемпионата Испании с Жироной (4:0), в котором он оформил дубль.

Всего в нынешнем сезоне английский полузащитник провел за Реал 29 поединков во всех турнирах, в которых отличился 20 голами и восемью ассистами.

Ранее сообщалось, что Беллингем установил очередное достижение за Реал.

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