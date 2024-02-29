Руни сравнил свой легендарный гол с мячом Гарначо Эвертону
Уэйн считает, что аргентинец справился лучше.
Экс-нападающий Манчестер Юнайтед Уэйн Руни поделился мыслями о невероятном голе ударом через себя в исполнении Алехандро Гарначо в матче против Эвертона.
По словам Руни, этот забитый мяч лучше чем его легендарный гол в манчестерском дерби.
"Я думаю, что удар Гарначо был лучшим. Мой гол, наверное, был в лучшей игре", - заявил легендарный англичанин.
Отметим, что Уэйн говорит о голе, который состоялся в феврале 2011 года в матче против Манчестер Сити, который закончился победой "красных дьяволов" со счетом 2:1.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!