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Руни сравнил свой легендарный гол с мячом Гарначо Эвертону

Уэйн считает, что аргентинец справился лучше.
Сегодня, 12:30
Алехандро Гарначо / Getty Images
Алехандро Гарначо / Getty Images

Экс-нападающий Манчестер Юнайтед Уэйн Руни поделился мыслями о невероятном голе ударом через себя в исполнении Алехандро Гарначо в матче против Эвертона.

По словам Руни, этот забитый мяч лучше чем его легендарный гол в манчестерском дерби.

"Я думаю, что удар Гарначо был лучшим. Мой гол, наверное, был в лучшей игре", - заявил легендарный англичанин.

Отметим, что Уэйн говорит о голе, который состоялся в феврале 2011 года в матче против Манчестер Сити, который закончился победой "красных дьяволов" со счетом 2:1.

Источник: Getty Images

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