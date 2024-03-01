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Атлетик - Атлетико 3:0 результат и обзор Кубка Испании

Клуб из Бильбао во второй раз переиграл "матрасников".
Сегодня, 00:38
Атлетик / Getty Images
Атлетик / Getty Images

В рамках ответного матча 1/2 финала Кубка Испании Атлетик на своем поле принимал Атлетико. Первая игра завершилась минимально победой басков.

Главными героями встречи стали братья из Атлетика Иньяки и Нико Уильямс. В первом тайме футболисты отметились по голу и по голевой передачей друг на друга.

После перерыва Атлетик забил третий в ворота соперника - Гурусета реализовал свой момент.

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Подопечные Диего Симеоне не сумели взломать оборону соперника, что привело к вылету из турнира.

В финале Кубка Испании Атлетик сыграет с Мальоркой, которая сенсационно выбила Реал Сосьедад.

Статистика матча Атлетик - Атлетико 1/2 финала Кубка Испании

Атлетик - Атлетико 3:0 (первая игра - 1:0)
Голы: И.Уияльмс, 13, Н.Уияльмс, 42, Гурусета, 61

Ожидаемые голы (xG): 1.51-1.0
Владение мячом: 40% - 60%
Удары: 8-13
Удары в створ: 6-5
Фолы: 16-8

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: атлетико мадрид Атлетик Бильбао

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