Атлетик - Атлетико 3:0 результат и обзор Кубка Испании
В рамках ответного матча 1/2 финала Кубка Испании Атлетик на своем поле принимал Атлетико. Первая игра завершилась минимально победой басков.
Главными героями встречи стали братья из Атлетика Иньяки и Нико Уильямс. В первом тайме футболисты отметились по голу и по голевой передачей друг на друга.
После перерыва Атлетик забил третий в ворота соперника - Гурусета реализовал свой момент.
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Подопечные Диего Симеоне не сумели взломать оборону соперника, что привело к вылету из турнира.
В финале Кубка Испании Атлетик сыграет с Мальоркой, которая сенсационно выбила Реал Сосьедад.
Статистика матча Атлетик - Атлетико 1/2 финала Кубка Испании
Атлетик - Атлетико 3:0 (первая игра - 1:0)
Голы: И.Уияльмс, 13, Н.Уияльмс, 42, Гурусета, 61
Ожидаемые голы (xG): 1.51-1.0
Владение мячом: 40% - 60%
Удары: 8-13
Удары в створ: 6-5
Фолы: 16-8
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