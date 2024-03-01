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Сарри уже летом может снова остаться без работы

Лацио может расстаться с тренером, если результаты не улучшатся.
Сегодня, 11:20
Маурицио Сарри / Getty Images
Маурицио Сарри / Getty Images

Лацио рассматривает вариант с увольнением Маурицио Сарри, пишет Руди Галетти.

Руководство клуба не удовлетворено результатами, и готово расстаться со знаменитым наставником уже летом.

Напомним, "орлы" выиграли первый матч у Баварии в ЛЧ, но в Серии А уступили в трех из пяти последних матчей. На текущий момент Лацио занимает восьмую строчку, оставая от зоны еврокубков на шесть очков.

Контракт Сарри с римским клубом действует до 2025 года, и клуб пока не принял окончательное решение. Специалисту как минимум дадут время исправить ситуацию.

Ранее также сообщалось, что легенда МЮ мечтает возглавить бывший клуб.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Маурицио Сарри

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