Агент Виртца высказался о будущем хавбека

Флориан Виртц намерен связать свое будущее с Байером, пишет 90Min.

Ранее агент и отец хавбека Ханс Виртц заявил, что как минимум следующие несколько лет Флориан проведет в Леверкузене.

Напомним, что молодой хавбек является одним из ключевых игроков команды Алонсо, имея на своем счету восемь голов и семнадцать передач. За ним следят все европейские гранды.

"У Флориана контракт в Байере до 2027 года. Примерно столько времени он проведет в Леверкузене.

Нет ответа на вопрос, что и когда произойдет. Мы должны подождать следующие два года, а затем увидим, куда это приведет", - заявил его агент.

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