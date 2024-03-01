Беллингем полностью восстановился и готов сыграть в ближайшем матче Реала

Главный тренер Реала Карло Анчелотти сообщил прекрасные новости для всех фанатов "королевского клуба".

Во время пресс-конференции итальянский наставник заявил, что Джуд Беллингем полностью восстановился после травмы и готов принять участие в ближайшей игре "бланкос". Также от повреждения восстановился Хоселу.

"Он восстановился после травмы и на 100% готов играть. Хоселу тоже восстановился и он тоже вернулся в состав", - цитирует тренера Фабрицио Романо.

Напомним, что Джуд Беллингем травмировал голеностоп в матче против Жироны (4:0). Из-за этого он пропустил встречу с РБ Лейпциг (1:0) в Лиге чемпионов, а также матчи с Райо Вальекано (1:1) и Севильей (1:0) в Ла Лиге.

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Следующий поединок Реал проведет против Валенсии Романа Яремчука. Эта игра состоится в субботу, 2 марта. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

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