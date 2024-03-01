Стало известно, почему сорвался переход Судакова в Наполи

Причина таилась не только в деньгах.

По данным портала Napoli Magazine сообщил о деталях переговоров между Наполи и Шахтером относительно возможного трансфера полузащитника Георгия Судакова в зимнее трансферное окно.

Шахтер отклонил предложение в 40 миллионов евро, так как находился на завершающей стадии переговоров с самим игроком о новом контракте.

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Кроме того, клуб намерен продать Судакова за более высокую цену, чтобы иметь возможность ожидать более выгодных предложений.

Также отмечается, что Шахтер может рассмотреть предложения о трансфере следующим летом, особенно если игрок примет участие в Евро-2024 в составе сборной Украины, что будет для него отличной возможностью продемонстрировать свой талант.

В текущем сезоне Судаков провел 21 матч во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал один ассист.

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