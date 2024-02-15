Судаков рассказал, в каких чемпионатах он хотел бы выступать

Атакующий хавбек Шахтера Георгий Судаков рассказал, где бы он хотел выступать.

"Я слежу за четырьмя лучшими европейскими лигами. Премьер-лига, Серия А, Ла Лига и Бундеслига – это мечта, и я буду счастлив, когда смогу там сыграть".

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"А пока что мы собираемся попытаться выбить Марсель. Мы настоящая команда, которая любит агрессивный и атакующий футбол, и у нас очень хороший состав. У нас действительно есть много возможностей", – приводит слова Судакова издание L'Équipe.

В текущем сезоне на счету 21-летнего украинца два гола в десяти матчах УПЛ.

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