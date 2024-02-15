iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Судаков рассказал, в каких чемпионатах он хотел бы выступать

Украинец обозначил четыре топовых лиги.
Сегодня, 17:53
Георгий Судаков / Getty Images
Георгий Судаков / Getty Images

Атакующий хавбек Шахтера Георгий Судаков рассказал, где бы он хотел выступать.

"Я слежу за четырьмя лучшими европейскими лигами. Премьер-лига, Серия А, Ла Лига и Бундеслига – это мечта, и я буду счастлив, когда смогу там сыграть".

Читай также: Ювентус и Наполи исключили Судакова из трансферных целей

"А пока что мы собираемся попытаться выбить Марсель. Мы настоящая команда, которая любит агрессивный и атакующий футбол, и у нас очень хороший состав. У нас действительно есть много возможностей", – приводит слова Судакова издание L'Équipe.

В текущем сезоне на счету 21-летнего украинца два гола в десяти матчах УПЛ.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер Георгий Судаков

Статьи по теме

Шахтер - Марсель: где смотреть матч Лиги Европы Шахтер - Марсель: где смотреть матч Лиги Европы
Шахтер - Марсель: онлайн-трансляция матча Лиги Европы Шахтер - Марсель: онлайн-трансляция матча Лиги Европы
Шахтер - Марсель: прогноз на матч Лиги Европы Шахтер - Марсель: прогноз на матч Лиги Европы
"Надеемся пройти Шахтер": Легенда Марселя - о раунде плей-офф Лиги Европы "Надеемся пройти Шахтер": Легенда Марселя - о раунде плей-офф Лиги Европы
Помочь журналистам

Видео

Победа Манчестер Сити над Копенгагеном с голом и двумя ассистами Де Брюйне в обзоре матча Лиги чемпионов
Победа Манчестер Сити над Копенгагеном с голом и двумя ассистами Де Брюйне в обзоре матча Лиги чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина, Ястремская Костюк и Калинина вошли в ТОП-30
просмотров
Биатлон-2023/2024: на чемпионате мира пройдет мужская индивидуальная гонка
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: в Лиге наций стартуем с Албанией
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Европа18:52
Моуринью - об увольнении из Ромы: Меня "выбили" люди, мало что знающие о футболе
Биатлон18:50
Биатлон: онлайн-трансляция одиночной смешанной эстафеты на чемпионате мира
Европа18:48
Мбаппе сообщил руководству ПСЖ о своем уходе будущим летом
Европа18:34
Лидер Тоттенхэма повредил палец во время стычки с партнером по сборной
Европа18:30
Состав Манчестер Юнайтед в 2023 году стал самым дорогим в истории футбола
Европа18:20
Не сбывшиеся мечты: Конте рассказал, кого в свое время хотел подписать в Челси
Украина18:04
Стала известна дата запуска UPL TV и его формат
Украина17:58
Сборная Украины может получить нового технического спонсора
Украина17:53
Судаков рассказал, в каких чемпионатах он хотел бы выступать
НБА17:41
Голден Стэйт и Филадельфия пытались договориться с Лейкерс о трейде ЛеБрона
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK