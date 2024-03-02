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Игрок Лацио - о своем удалении в игре с Миланом: Отсутствие спортивного принципа победило

Лука Пеллегрини жестко высказался о судействе в игре против "россонери".
Сегодня, 11:16
Getty Images
Getty Images

В рамках 27-го тура чемпионата Италии Милан минимально победил Лацио, который доигрывал матч без трех игроков.

Защитник "орлов" Лука Пеллегрини прокомментировал судейство Марко ди Белло в состоявшемся поединке.

"Прошу прощения у команды и болельщиков за красную карточку. В следующий раз я точно выбью мяч за пределы стадиона, учитывая, что арбитру было недостаточно крови на лице моего одноклубника и того, что он просил меня остановить игру.

Отсутствие спортивного принципа победило. Горжусь нашей командой, мы можем уходить с поля с высоко поднятой головой. Forza Lazio!", - цитирует слова итальянца издание TuttoMercatoWeb.

Напомним, кроме Пеллегрини красную также получили Адам Марушич и Маттео Гендузи.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан лацио

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