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Почеттино рассказал, когда капитан Челси сможет вернуться к игре

Рис Джеймс, возможно, еще сыграет в этом сезоне.
Сегодня, 13:23
Рис Джеймс / Getty Images
Рис Джеймс / Getty Images

Наставник Челси Маурисио Почеттино высказался о текущем состоянии здоровья капитана "синих" Риса Джеймса.

По словам аргентинского специалиста, защитник, возможно, еще выйдет на поле в нынешней кампании.

"Я думаю, что Рис будет задействован до конца сезона.

Я надеюсь на это, но для меня приоритетом является он сам, помочь ему снова обрести свое лучшее, чтобы почувствовать себя целостным и сильным.

Я не могу назвать точную дату, когда его возвращение возможно", - заявил Почеттино.

Напомним, что ранее Почеттино назвал, какие цели преследует Челси до конца нынешнего сезона.

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