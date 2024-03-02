Почеттино рассказал, когда капитан Челси сможет вернуться к игре

Рис Джеймс, возможно, еще сыграет в этом сезоне.

Наставник Челси Маурисио Почеттино высказался о текущем состоянии здоровья капитана "синих" Риса Джеймса.

По словам аргентинского специалиста, защитник, возможно, еще выйдет на поле в нынешней кампании.

"Я думаю, что Рис будет задействован до конца сезона.

Я надеюсь на это, но для меня приоритетом является он сам, помочь ему снова обрести свое лучшее, чтобы почувствовать себя целостным и сильным.

Я не могу назвать точную дату, когда его возвращение возможно", - заявил Почеттино.

Напомним, что ранее Почеттино назвал, какие цели преследует Челси до конца нынешнего сезона.

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