Унион - Боруссия Д 0:2: обзор матча и результат игры 02.03.2024

В субботу, 2 марта, в Берлине прошел матч 24-го тура немецкой Бундеслиги, в котором Унион принимал дортмундскую Боруссию.

К сожалению для всех болельщиков, которые присутствовали на стадионе, команды долго не могли организовать первое взятие ворот.

Зато гол получился на загляденье! На 41-й минуте Карим Адейеми получил мяч на углу штрафной, сместился в центр и пробил в дальний угол. Мяч после попадания в перекладину влетел в сетку - у Фредерика Реннова не было никаких шансов спасти свою команду.

Источник: Getty Images

После перерыва игра продолжала оставаться равной, при этом у хозяев поля были более опасные моменты. Но забили не они, а гости - это Иан Матсен на последней минуте основного времени установил окончательный счет поединка.

В итоге Боруссия заработала три очка, которые позволили команде Эдина Терзича сохранить четвертое место. Унион в свою очередь остался 14-м, имея 25 баллов.

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Статистика матча Унион - Боруссия Д 24-го тура Бундеслиги

Унион - Боруссия Д 0:2

Голы: Адейеми, 41, Матсен, 90.

Ожидаемые голы (xG): 1,34 - 1,75

Владение мячом: 42% - 58%

Удары: 13 - 12

Удары в створ: 5 - 7

Фолы: 11 - 8

Унион: Реннов - Духи, Фогт, Лейте (Бедия, 80) - Юранович, Тузар (Габерер, 61), Хедира (Ааронсон, 69), Шафер, Руссийон (Триммель, 69) - Фолланд, Голлербах (Вертессен, 61).

Боруссия Д: Майер - Риерсон, Зюле, Шлоттербек, Матсен - Джан, Забитцер, Санчо (Бенсебаини, 88, Брандт (Озчан, 66), Адейеми (Байно-Гиттенс, 78) - Фуллькруг.

Предупреждения: Габерер, Вертессен - Риерсон.

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