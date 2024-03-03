Судья объяснил, за что был удален Беллингем, Реал обжалует карточку

Испанский арбитр Хесус Хиль Мансано объяснил, за что показал Джуду Беллингему красную карточку.

Напомним, во вчерашнем матче Валенсия - Реал мадридцы забили победный гол уже после очень странного финального свистка. Игроки побежали жаловаться судье, а тот удалил Беллингема.

Мансано рассказал, что Беллингем был удален за агрессивное поведение с судьей.

"По окончании матча, но все еще находясь на поле, он подбежал ко мне в агрессивном состоянии и выкрикнул несколько раз:"Б***ь, это гол!" – написал арбитр в протоколе.

Если судейский комитет сочтет действия англичанина агрессивными, ему грозит двух-трехматчевая дисквалификация. Реал же намерен обжаловать удаление Джуда.

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