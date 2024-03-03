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Наполи - Ювентус 2:1: обзор матча и результат игры 03.03.2024

Войцех Щесны сделал все, чтобы спасти свою команду от поражения, но форвард неаполитанцев не оставил ему ни единого шанса.
Вчера, 23:57
Джакомо Распадори / Getty Images
Джакомо Распадори / Getty Images

В воскресенье, 3 марта, в Неаполе на Стадио Диего Армандо Марадона состоялся центральный матч 27-го тура итальянской Серии А, в котором Ювентус пожаловал в гости к Наполи.

"Старая синьора" подошла к данному поединку с определенными кадровыми проблемами, но даже в таком состоянии она смогла противостоять партенопейцам.

Хозяева поля в свою очередь не постеснялись завладеть мячом и создать большое количество интересных моментов у ворот Войцеха Щесны. И один из таких закончился голом.

Джованни Ди Лоренцо навесил с фланга в штрафную, Глейсон Бремер головой выбил мяч, но прямо на ногу Хвичи Кварацхелии, который ударом в касание поразил ворота гостей.

Источник: Getty Images

После перерыва ситуация слегка изменилась: Наполи еще больше владел мячом, но моменты создавал уже Ювентус.

Очень долго туринцы ничего не могли сделать, чтобы сравнять счет. И тут на выручку пришел Федерико Кьеза, который вошел с мячом в штрафную и нанес плотный удар в дальний угол ворот Алекса Мерета.

Источник: Getty Images

Казалось, что команды поделят очки, но на 86-й минуте после просмотра повтора арбитр назначил 11-метровый удар (первый в ворота Ювентуса в этом сезоне).

Щесны справился с ударом Виктора Осимхена, но к мячу на добивание прибежали сразу три игрока неаполитанцев. Первым на мяче оказался Джакомо Распадори, который добил его в сетку.

Уже в добавленное время у гостей был шанс спастись, но Даниэле Ругани пробил выше ворот.

Наполи заработал три очка, которые подняли его на седьмое место - до зоны Лиги чемпионов осталось восемь очков. Ювентус в свою очередь еще больше приблизил досрочное чемпионство Интера, при этом позволив Милану сократить отставание до одного балла.

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Статистика матча Наполи - Ювентус 27-го тура Серии А

Наполи - Ювентус 2:1
Голы: Кварацхелия, 42, Распадори, 88 - Кьеза, 81.

На 88-й минуте Виктор Осимхен не реализовал пенальти (вратарь).

Ожидаемые голы (xG): 2,32 - 1,33
Владение мячом: 71% - 29%
Удары: 14 - 18
Удары в створ: 7 - 4
Фолы: 6 - 16

Наполи: Мерет - Ди Лоренцо, Рррахмани, Жезус, Оливера - Ангисса, Лоботка, Троаре (Зелински, 65) - Политано (Распадори, 65), Осимхен, Кварацхелия (Линдстрем, 90+3).

Ювентус: Щесны - Ругани, Бремер, Сандро - Камбьясо (Веа, 66), Миретти (Нонге, 76 (Данилу, 90)), Локателли, Алькарас (Милик, 90), Илинг-Джуниор (Йылдыз, 76) - Кьеза, Влахович.

Предупреждения: Траоре - Влахович, Бремер, Камбьясо, Нонге.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: наполи ювентус Серия А

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